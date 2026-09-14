Raebareli News: कर्ज से परेशान किसान ने जहर खाकर दी जान

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परिजनों के अनुसार, सुरेश पर एसबीआई और सहकारी ग्राम विकास बैंक का करीब पांच लाख रुपये कर्ज था। वर्षों पहले लिए गए कर्ज की अदायगी फसल खराब होने और आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण नहीं हो सकी। समय के साथ कर्ज बढ़ता गया और सुरेश आर्थिक तंगी को लेकर परेशान रहने लगे।परिजनों का आरोप है कि बृहस्पतिवार को दोनों बैंकों के अधिकारी बंधक जमीन की नीलामी और वसूली संबंधी नोटिस लेकर घर पहुंचे थे। आरोप है कि तीन दिन में रकम जमा न करने पर संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद शुक्रवार दोपहर एसबीआई की लोक अदालत से संबंधित नोटिस लेकर पुलिस भी घर पहुंची थी। परिजनों के मुताबिक, निर्धारित समय पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।शनिवार शाम सुरेश ने जहरीला पदार्थ खा लिया। किसान की मौत से पत्नी गुड्डन और बेटियों रंजना, संजना, पूर्णिमा व हेमा का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। सलोन कोतवाली प्रभारी संदीप कुमार राय ने बताया कि किसान पर बैंक का कर्ज था और वह इसे लेकर परेशान था। घटना की जांच की जा रही है। एसडीएम सलोन अंकित कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में है। जांच के बाद किसान की मौत की सही वजह स्पष्ट होगी।