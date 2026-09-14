Raebareli News: आरोग्य मेले में 2245 मरीजों का हुआ इलाज

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सतांव के सहजौरा पीएचसी में अजीत कुमार ने बताया कि उन्हें एक सप्ताह से बुखार आ रहा है। आसपास के मेडिकल स्टोर से दवा लेने के बाद भी आराम नहीं मिला। शिविर में जांच कराने के बाद चिकित्सक की सलाह पर दवा ली। प्रभारी डॉ. आशुतोष शुक्ला ने बताया कि मेले में जुकाम, बुखार और सिरदर्द से परेशान मरीजों की संख्या अधिक रही।परशदेपुर में नगर पंचायत स्थित नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सर्दी-जुकाम से पीड़ित 70 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। दीनशाह गौरा क्षेत्र की पीएचसी जलालपुर धई, गोविंदपुर माधव और रसूलपुर धरावां में 190 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंचे। इनमें 100 से अधिक मरीज जुकाम और बुखार से पीड़ित रहे। अधीक्षक ज्ञान प्रताप सिसौदिया ने बताया कि क्षेत्र में जुकाम, बुखार और खांसी के मरीज बढ़े हैं। मेले में मरीजों की जांच कर उपचार किया गया।सरेनी प्रतिनिधि के अनुसार, तेजगांव पीएचसी में 15 मरीजों ने पहुंचकर उपचार कराया। हरदीटीकर में डॉ. सुफैल अंसारी ने बुखार, खांसी, त्वचा रोग, पेट दर्द, कमजोरी, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित मरीजों का उपचार किया। डीह प्रतिनिधि के अनुसार, बेतौरा में डॉ. डीएन चौधरी की टीम ने 110 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया।