Raebareli News: खड़े ट्रक से टकराई कार, पिता की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Wed, 09 Sep 2026 01:12 AM IST
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बछरावां। लखनऊ-रायबरेली हाईवे पर सोमवार रात सड़क के किनारे खड़े ट्रक से एक कार टकरा गई। इससे कार सवार पिता की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा घायल हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर भाग गया।
बछरावां के सुंदर नगर लालगंज रोड निवासी राधेश्याम मिश्रा (60) का लखनऊ स्थित एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। सोमवार रात उनके बेटे विनय मिश्रा पिता को डिस्चार्ज कराकर घर लेकर आ रहे थे। चुरुवा गांव के पास कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से भिड़ गई। टक्कर के बाद कार में सवार पिता-पुत्र फंस गए।
पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को कार से बाहर निकाला। हादसे में राधेश्याम मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। घायल विनय मिश्रा को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद परिवार में रोना पीटना मचा है। कोतवाल श्यामलाल पाल ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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बछरावां के सुंदर नगर लालगंज रोड निवासी राधेश्याम मिश्रा (60) का लखनऊ स्थित एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। सोमवार रात उनके बेटे विनय मिश्रा पिता को डिस्चार्ज कराकर घर लेकर आ रहे थे। चुरुवा गांव के पास कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से भिड़ गई। टक्कर के बाद कार में सवार पिता-पुत्र फंस गए।
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पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को कार से बाहर निकाला। हादसे में राधेश्याम मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। घायल विनय मिश्रा को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद परिवार में रोना पीटना मचा है। कोतवाल श्यामलाल पाल ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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