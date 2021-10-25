Raebareli News: वाहन से टकराई बाइक, दादा की मौत, पोता घायल

विज्ञापन

मोहनगंज निवासी राम प्रसाद (75) पुत्र राम चरन बुधवार देर रात पोते सुशील कुमार (32) पुत्र लालता प्रसाद के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। बाइक सुशील कुमार चला रहे थे। दादा राम प्रसाद पीछे बैठे थे। जैसे ही दोनों उमरी के पास पहुंचे, तभी किसी वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी।टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर जा गिरी। हादसे में बाइक पर पीछे बैठे राम प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई।बाइक चला रहा सुशील कुमार भी घायल हो गया। घटना के बाद वाहन चालक मौके से वाहन समेत भाग गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सुशील कुमार को सीएचसी सलोन में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लोगों के मुताबिक बाइक सवार हेलमेट पहने था। कोतवाल संदीप कुमार राय ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जाएगी।