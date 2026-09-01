Raebareli News: बैडमिंटन में आदित्य व गोला फेंक में अंकुश प्रथम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सलोन स्टेडियम में 200 मीटर दौड़ में अंकुश ने पहला स्थान प्राप्त किया। सूरज दूसरे और हुसैन तीसरे स्थान पर रहे। गोला फेंक में भी अंकुश प्रथम रहे, जबकि कदीर द्वितीय और साहिल तृतीय स्थान पर आए। बैडमिंटन में आदित्य ने पहला और फैजान ने दूसरा स्थान हासिल किया। कबड्डी में आमिना राष्ट्रीय विद्यालय सलोन की टीम विजेता बनी।सर्वोदय इंटर कॉलेज सलोन की टीम उप विजेता रही। निहस्था खीरों स्टेडियम में जैवलिन में दीप प्रजापति प्रथम रहे। शॉटपुट में शिवा और दौड़ में अंशुमान तिवारी, लवकुश, रितेश पाल, कौशल तथा सौरभ राजपूत ने पहला स्थान प्राप्त किया। बछरावां में ताइक्वांडो में विशाल प्रथम और राजू द्वितीय रहे।जिला युवा कल्याण अधिकारी सौरभ सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। युवा कल्याण अधिकारी रामकिशोर भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को उनके खेल कौशल के लिए सराहा। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना था। ऐसे आयोजन जिले में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।