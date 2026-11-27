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जनवरी 2023 में सोनू ने शुभम का एक्सिस बैंक रायबरेली में खाता खुलवाया था और वादी का मोबाइल प्रणाली व एटीएम कार्ड ले लिया था। बाद में बैंक प्रबंधक ने सूचित किया कि खाते में साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त राशि आने के कारण खाता बंद कर दिया गया है।सोनू पांडेय, दुर्गेश पाश्य और सत्यम मिश्रा के गिरोह की संलिप्तता की जानकारी मिलने पर संबंधितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में आरोपी सत्यम मिश्रा, दीपक सिंह, दुर्गेश पांडेय, संजय पांडेय, सोनू पांडेय उर्फ योगेंद्र, दिलशाद आलम, करन उर्फ राजकरन, दीपक पांडेय आदि की जमानतें पहले ही निरस्त हो चुकी हैं। आरोपी दुर्गेश की गिरफ्तारी के बाद कपिल कुमार का नाम सामने आया। कपिल के नाम एसबीआई बैंक और फिनो पेमेंट बैंक में दो खाते पाए गए, जिनमें ऑनलाइन धोखाधड़ी से प्राप्त राशि जमा की जाती थी। न्यायालय ने मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और अपराध की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कपिल कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।