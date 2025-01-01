Raebareli News: किन्नरों के दो गुटों में जमकर हुई नोकझोंक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

क्षेत्र के कैथवल गांव के किन्नर आरके गुरु की अगुवाई में कई वर्षों से नजराना वसूलते हैं, लेकिन बुधवार को डलमऊ की किन्नर हिना अपने साथी किन्नरों के साथ कोतवाली पहुंचकर ऊंचाहार को अपना अधिकार क्षेत्र बता दिया। पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।पुलिस ने आरके गुरु को भी कोतवाली बुलाया। दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान पुलिस के सामने दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई।आरके गुरु ने अपने साथ नाइंसाफी का आरोप लगाया तो, दूसरे पक्ष ने भी न्याय न होने की बात कही। इसी बात को लेकर डलमऊ के किन्नरों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। यह देख स्थानीय किन्नर कोतवाली से चले गए।लगभग दो घंटे तक चली गहमा-गहमी के बाद पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया तो डलमऊ के किन्नर शांत हुए और लौट गए।सीओ गिरिजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि कार्यवाहक कोतवाली प्रभारी से इस मामले में रिपोर्ट ली गई है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।