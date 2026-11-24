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विद्यालय स्तर पर प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका के लिए प्रति छात्र 70 रुपये की दर से बजट दिया गया है। जिले के 41 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा नौ से 12 तक कुल 9944 छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों को बजट उपलब्ध कराया गया है। इसी बजट से प्रत्येक विद्यालय को पत्रिका प्रकाशित करानी होगी। इसके बाद सभी विद्यार्थियों को पत्रिका वितरित करनी होगी।पत्रिका में छात्र-छात्राओं के कॅरिअर से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां देने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उन्हें भविष्य की राह चुनने में मदद मिल सके। विद्यालयों में कॅरिअर संबंधी गतिविधियों को भी पत्रिका में जगह दी जाएगी। इससे अभिभावकों को भी पता चल सकेगा कि विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए विद्यालय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं। समग्र शिक्षा-माध्यमिक के जिला समन्वयक इरफान अहमद ने बताया कि पत्रिका संबंधी बजट का उपभोग 15 जनवरी तक करना है।पत्रिका में कॅरिअर पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को दी गई जानकारियां शामिल की जाएंगी। इसमें कॅरिअर के लिए पाठ्यक्रमों का विवरण, उनसे संबंधित महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की जानकारी तथा छात्रवृत्ति का ब्योरा दिया जाएगा। विद्यालय स्तर पर आयोजित कॅरिअर मेलों की जानकारी भी प्रकाशित होगी।इसके अलावा कॅरिअर हब के माध्यम से विद्यार्थियों और अभिभावकों को दी गई जानकारी, कॅरिअर क्लब के गठन एवं उनकी गतिविधियों का विवरण शामिल किया जाएगा। विभिन्न विषयों से संबंधित कॅरिअर गाइडेंस के लिए आयोजित वेबिनार, कॅरिअर गाइडेंस शिक्षक प्रशिक्षण और अभिभावक-शिक्षक बैठकों की जानकारी भी दी जाएगी। अन्य प्रासंगिक एवं आवश्यक गतिविधियों को भी पत्रिका में जगह मिलेगी।