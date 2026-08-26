Raebareli News: 4.50 क्विंटल छेना-खोवा नष्ट, आठ नमूने भरे

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सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंजनी कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम ने भोजपुर बाजार स्थित झुल्लन स्वीट हाउस के निर्माण परिसर का निरीक्षण किया। चमचम मिठाई, छेना व पनीर का नमूना लेते हुए करीब 150 किलो चमचम छेना मिठाई को नष्ट करा दिया। इसकी कीमत करीब 46 हजार रुपये है।चौहान स्वीट हाउस भोजपुर के विनिर्माण परिसर से खोया व छेना मिठाई का नमूना लेने के साथ ही 26250 रुपये का 75 किलोग्राम खोया और छह हजार रुपये का 25 किलोग्राम छेना नष्ट करा दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार यादव, संजय कुमार, कंचनलता ने अघौरा थाना बछरावां स्थित वीरेंद्र कुमार छेना वाले के विनिर्माण इकाई से छेने का एक नमूना लेते हुए 25 हजार रुपये कीमत का 100 किग्रा छेना नष्ट कराया।अघोरा स्थित बबलू छेना वाले के विनिर्माण इकाई से काला जाम का एक नमूना लेकर 25 हजार रुपये कीमत का 100 किलोग्राम कालाजाम नष्ट कराया। पड़ेरा स्थित आशीष कुमार के विनिर्माण इकाई से छेना मिठाई का एक नमूना भरा। अभियान लगातार जारी रहेगा।