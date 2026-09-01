Raebareli News: पानी भरने से एनटीपीसी की एक यूनिट बंद

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ऊंचाहार परियोजना में 210 - 210 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता की पांच यूनिटें स्थापित हैं। छठवीं यूनिट 500 मेगावाट उत्पादन क्षमता की है। एक हफ्ते से यूनिट नंबर पांच का वार्षिक अनुरक्षण चल रहा है। सोमवार को 210 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रही यूनिट नंबर दो के स्विच यार्ड में पानी भर गया। इससे यूनिट बंद हो गई। जानकारी के मुताबिक स्टेज प्रथम में यूनिट नंबर एक व दो स्थापित हैं।लगभग तीन दशक पहले निर्माण होने से अन्य यूनिटों की अपेक्षा वह काफी नीचे बनी हुई है। इससे अधिक बारिश में पानी भरने की समस्या बनी रहती है। इस समय चार यूनिटों से लगभग 1100 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। परियोजना की जनसंपर्क अधिकारी सलोनी शर्मा ने बताया कि यूनिट तकनीकी परीक्षण के लिए बंद की गई है। पानी भरने की बात गलत है।