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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   12 candidates purchased 20 sets of nomination papers for the Salon by-election

Raebareli News: सलोन उपचुनाव में 12 उम्मीदवारों ने खरीदे 20 सेट नामांकन पत्र

Mon, 21 Sep 2026 01:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:20 AM IST
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12 candidates purchased 20 sets of nomination papers for the Salon by-election
सलोन। नगर पंचायत सलोन के रिक्त अध्यक्ष पद के लिए हो रहे उपचुनाव में नामांकन प्रक्रिया के तहत अब तक 12 उम्मीदवार 20 सेट नामांकन पत्र खरीद चुके हैं। रविवार को दो उम्मीदवारों ने तीन सेट परचे खरीदे, जबकि शनिवार को एक सेट परचा खरीदने वाले एक मसाला कारोबारी ने रविवार को एक और सेट खरीदा।
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तहसील परिसर स्थित पर्चा बिक्री केंद्र पर निर्वाचन प्रक्रिया में लगे अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। हालांकि आम दिनों की तुलना में केंद्र पर प्रत्याशियों और समर्थकों की भीड़ कम रही और इक्का-दुक्का लोग ही नजर आए।
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उधर, चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। कई दावेदार समर्थकों के साथ क्षेत्र में लोगों से संपर्क कर अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। एआरओ अखिलेश पांडेय ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार सुचारु रूप से जारी है।
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