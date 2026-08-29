Pratapgarh News: खून का थक्का जमने से हुई थी प्रसूता की मौत

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अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र स्थित अमरपुर की मनीषा वर्मा (29) की शनिवार को प्रसव के लिए परिजनों ने भर्ती कराया था। ऑपरेशन के बाद बेटी को जन्म देने वाली प्रसूता की तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ ही घंटों में उसकी सांसें थम गईं थीं। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा किया था। परिजनों ने मेडिकल स्टाफ पर ऑपरेशन के नाम पर पांच हजार रुपये रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने डॉक्टरों की लापरवाही उजागर कर दी है।पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, ऑपरेशन के बाद चिकित्सकों ने हड़बड़ी में टांका लगा दिया। कटी हुई नस पर ध्यान नहीं दिया। प्रसूता के बच्चेदानी में लगातार रक्तस्राव होता रहा। समय पर सही उपचार न मिल पाने के कारण बच्चेदानी में खून का थक्का जम गया। इससे प्रसूता की मौत हो गई। सीओ आशुतोष मिश्रा ने बताया कि चिकित्सा विभाग टीम जांच कर रही है। उच्च अधिकारियों के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।