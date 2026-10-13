Pratapgarh News: मां ब्रह्मचारिणी के जयकारे से गूंजे पंडाल

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शहर के मां बेल्हा देवी धाम में सुबह पांच बजे महाआरती हुई। इसके बाद दर्शन-पूजन का क्रम शुरू हुआ। नवरात्र के दूसरे दिन धार परिसर में महिलाओं ने पूड़ी हलुआ तैयार कर मां को भोग लगाया। इधर, रानीगंज के मां वाराही देवी धाम में भी भक्ति और आस्था का विहंगम दृश्य दिखा। भक्तों ने विधि-विधान से मां फूल-माला आदि अर्पित कर मन्नतें मांगीं।सड़वा चंद्रिका में स्थित मां चंद्रिका देवी धाम सहित पौराणिक देवी धामों के साथ ही पूजन पंडालों में भी भक्तों ने पूजा की। नगर पंचायत मानिकपुर में स्थित सिद्धपीठ मां ज्वाला देवी धाम में दर्शन-पूजन के लिए भक्तों की भीड़ देखी गई।रोशनी से जगमग हुए देवी पंडालशहर से लेकर गांव तक सजे देवी पंडाल में सुबह-शाम भक्त महाआरती में शामिल हुए। नवरात्र के दूसरे दिन शहर के पूरे नरसिंहभान, चिलबिला, बाबागंज, भगवाचुंगी में सतरंगी रोशनी ने मनमोह लिया। संवादपौराणिक स्थल बाबा अवधेश्वरनाथ धाम का मेला शुरूपौराणिक बाबा अवधेश्वरनाथ धाम में नवरात्र के दूसरे दिन निशान चढ़ाने वाले भक्तों की कतार लगी रही। मेला प्रबंधक कोषाध्यक्ष जुगनू ने बताया कि मेला निरंतर चलेगा। संवाद....मंदिरों में दर्शन-पूजन को उमड़े श्रद्धालुबाबा घुइसरनाथ धाम समेत देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने जलाभिषेक कर मां दुर्गा की आरती उतारी। परमानंद आश्रम में मां काली, पीतांबरा व विश्वमोहिनी के शृंगार ने मन मोह लिया। विभिन्न मार्गों पर सजे पंडालों में दर्शन-पूजन हुआ। संवाद