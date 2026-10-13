Pratapgarh News: रोजगार मेला.. ऑफर लेटर मिलते ही किया किनारा

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इसमें अधिकतर ऐसे युवा थे जिन्हें कंपनियों ने अप्रेंटिस के लिए चुना था। कई ने कंपनियों की पॉलिसी समझी और जॉब से इन्कार कर दिया। कुछ नौकरी के लिए परिचितों से मंथन कर रहे थे। इस दौरान 163 युवाओं में 111 को अप्रेंटिस और 23 को नौकरी के लिए चयनित किया गया।आईटीआई कॉलेज में सुबह करीब 11 से ही युवाओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। मेले में चार निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान युवाओं का एक वर्ग कंपनियों की पॉलिसी पर सवाल खड़े करता रहा। उसने ऑफर लेटर मिलने के बाद किनारा कर लिया। आईटीआई के प्लेसमेंट सेल प्रभारी सौरभ शुक्ला ने बताया कि रोजगार मेले में 163 युवाओं ने प्रतिभाग किया था। अधिकतर का चयन अप्रेंटिस और नौकरी के लिए हुआ है।कंपनियों की जॉब पॉलिसी ठीक नहीं है। सालभर अप्रेंटिस कराने के बाद बाहर कर देती हैं। ये कैसा ऑफर लेटर है, समझ नहीं आता। इसके पहले गुजरात की कंपनी में अप्रेंटिस किया लेकिन सालभर बाद बाहर कर दिया गया। स्थायी नियुक्ति नहीं दी गई। - धीरज पाल, मीराभवन.........नाम भले ही रोजगार मेले का दिया गया है, लेकिन कंपनियां बीच रास्ते में ही छोड़ देती हैं। अप्रेंटिस की अवधि समाप्त होते ही बाहर कर दिया जाता है। कोई निश्चित जॉब नहीं रहती है। इन कंपनियों के फेर में हमारा वक्त जाया होता है। - दीपक कुमार गुप्ता, त्रिशुंडी.........कई रोजगार मेले में शामिल हो चुका हूं। नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। कंपनियों के नियम इतने उलझाऊ हैं कि समझ नहीं आ रहे हैं। रोजगार मेले में स्थायी नौकरी का ऑफर लेटर चाहिए। एक साल तक काम वाली जॉब नहीं चाहिए। - मो. फरहान, चिलबिलारोजगार में स्थायी नौकरी मिलनी चाहिए। यहां अधिकतर युवाओं को अप्रेंटिस करने के लिए चुना जा रहा है। कंपनियां सालभर काम लेंगी और फिर निकालकर बाहर कर देंगी। हमें फिर से नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी। - प्रियांशु वैश्य, ढिंगवस