फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Collision between two bikes; one youth dead, three injured.

Pratapgarh News: दो बाइक में भिड़ंत, एक युवक की मौत, तीन घायल

Tue, 13 Oct 2026 12:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
Collision between two bikes; one youth dead, three injured.
मृतक अरमान। फ़ाइल फ़ोटो
लालगंज-कालाकांकर मार्ग पर अझारा गांव के पास सोमवार शाम पांच बजे दो बाइकों की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के दौरान लोगों की भीड़ जुट गई। घायलों पहले ट्रॉमा सेंटर लालगंज फिर वहां से जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
विज्ञापन

लीलापुर थाना के डीहमेंहदी गांव निवासी अरमान (25), उजैफ (19) और रेहान (18) शाम में बाइक से लालगंज से रामपुर बावली की ओर जा रहे थे। इसी दौरान मुरली का पुरवा निवासी अंश मिश्रा (18) अझारा गांव स्थित अपनी बहन के घर से बाइक लेकर लालगंज बाजार आ रहा था।
विज्ञापन

लालगंज-कालाकांकर मार्ग पर दोनों बाइकों की आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने अरमान को मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

अन्य तीन युवकों की हालत गंभीर थी। उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अरमान चार भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी करीब एक साल पहले शादी हुई थी।

प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार ने बताया कि दो बाइकों में भिड़ंत हुई थी। सभी घायलों को इलाज के लिए भेजा गया था। एक युवक की मौत हो गई। अगर परिजनों की ओर से तहरीर मिलती है तो एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

मृतक अरमान। फ़ाइल फ़ोटो

मृतक अरमान। फ़ाइल फ़ोटो

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed