Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   The new UGC rules will not be implemented; what we have said, we have said Raja Bhaiya

यूजीसी के नए नियम लागू नहीं होंगे हमने कह दिया तो कह दिया : राजा भैया

Sat, 14 Nov 2026 11:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
The new UGC rules will not be implemented; what we have said, we have said Raja Bhaiya
जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा कि यूजीसी के नए नियम लागू नहीं होंगे। उनके इस स्पष्ट वक्तव्य का आधार क्या है? इसके जवाब में इतना ही कहा कि बस उन्होंने कह दिया तो कह दिया। एक न्यूज एजेंसी को दिया गया यह बयान चर्चा का विषय है।
विज्ञापन


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता संवर्धन नियम 2026 पर देशभर में विरोध और बहस हुई। इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकना और समानता को बढ़ावा देना बताया गया है। कुछ प्रावधानों को लेकर सामान्य वर्ग के संगठनों ने आपत्ति जताई और नियमों पर सवाल उठाए।
विज्ञापन


विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाते हुए 2012 के पुराने नियम को बहाल करने का आदेश जारी किया था। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होनी है। केंद्र सरकार ने नियमों की समीक्षा के लिए विशेष समिति का गठन करने की बात कही थी। अब राजा भैया के बयान के बाद संगठनों में फिर से उत्साह बढ़ा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


शुक्रवार को बेंती कोठी परिसर में उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी यह तय नहीं है कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक अकेले चुनाव लड़ेगा या किसी दल के साथ गठबंधन करेगा। समय आने पर इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। पार्टी की अपनी मान्यताएं और सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के साथ जो भी राजनीतिक दल आगे आना चाहेंगे, उनसे ससम्मान बातचीत की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed