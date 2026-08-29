Pratapgarh News: खेलो इंडिया की टीम ने अनवर हाॅकी सोसाइटी को हराया
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:18 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:18 PM IST
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राष्ट्रीय खेल दिवस पर शनिवार को स्टेडियम में अंडर-14 बालक हॉकी और बॉल पासिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हॉकी में स्टेडियम की खेलो इंडिया टीम विजेता रही। वहीं, बॉल पासिंग प्रतियोगिता में साक्षी तिवारी विजेता बनीं।
प्रतियोगिता में छह टीमों ने प्रतिभाग किया। पहला सेमीफाइनल अनवर हॉकी सोसाइटी और आत्रेय अकादमी के बीच हुआ। इसमें अनवर हॉकी सोसाइटी ने 3-0 से आत्रेय अकादमी को शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में खेलो इंडिया की टीम ने स्टेडियम को 2-0 से हराया। अनवर हॉकी सोसाइटी की टीम और खेलो इंडिया की टीम के बीच फाइनल मुकाबला हुआ। इसमें खेलो इंडिया ने अनवर हॉकी सोसाइटी को 1-0 से पराजित किया।
मुख्य अतिथि सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य ने मेजर ध्यानचंद के चित्र पर माल्यार्पण किया। विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर प्रभारी जिला क्रीड़ाधिकारी रंजीत यादव, सचिन शुक्ला, पप्पू रमेश जानी, अमजद खान, अब्दुल खान और आशुतोष सिंह मौजूद रहे।
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फुटबॉल प्रतियोगिता में आसपुर देवसरा टीम बनी विजेता
प्रतापगढ़। मंगरौरा ब्लॉक के सरसीखाम स्थिति मिनी स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल दिवस पर शनिवार को फुटबॉल प्रतियोगिता हुई। पहले सेमीफाइनल में आसपुर देवसरा ने पट्टी को 2-0 से पराजित किया। दूसरे सेमीफाइनल में स्टेडियम बॉयज ने मंगरौरा को 4-0 से हराया। फाइनल आसपुर देवसरा और स्टेडियम बॉयज के बीच हुआ। आसपुर देवसरा 1-0 से स्टेडियम बॉयज को पराजित कर विजेता बनी। संवाद
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प्रतियोगिता में छह टीमों ने प्रतिभाग किया। पहला सेमीफाइनल अनवर हॉकी सोसाइटी और आत्रेय अकादमी के बीच हुआ। इसमें अनवर हॉकी सोसाइटी ने 3-0 से आत्रेय अकादमी को शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में खेलो इंडिया की टीम ने स्टेडियम को 2-0 से हराया। अनवर हॉकी सोसाइटी की टीम और खेलो इंडिया की टीम के बीच फाइनल मुकाबला हुआ। इसमें खेलो इंडिया ने अनवर हॉकी सोसाइटी को 1-0 से पराजित किया।
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मुख्य अतिथि सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य ने मेजर ध्यानचंद के चित्र पर माल्यार्पण किया। विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर प्रभारी जिला क्रीड़ाधिकारी रंजीत यादव, सचिन शुक्ला, पप्पू रमेश जानी, अमजद खान, अब्दुल खान और आशुतोष सिंह मौजूद रहे।
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फुटबॉल प्रतियोगिता में आसपुर देवसरा टीम बनी विजेता
प्रतापगढ़। मंगरौरा ब्लॉक के सरसीखाम स्थिति मिनी स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल दिवस पर शनिवार को फुटबॉल प्रतियोगिता हुई। पहले सेमीफाइनल में आसपुर देवसरा ने पट्टी को 2-0 से पराजित किया। दूसरे सेमीफाइनल में स्टेडियम बॉयज ने मंगरौरा को 4-0 से हराया। फाइनल आसपुर देवसरा और स्टेडियम बॉयज के बीच हुआ। आसपुर देवसरा 1-0 से स्टेडियम बॉयज को पराजित कर विजेता बनी। संवाद