Pratapgarh News: आज नहाय खाय संग छठ महापर्व की शुरुआत, बांस के सूप-दउरा की मांग तेज

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शहर के पंजाबी मार्केट, बलीपुर और चिलबिला समेत ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में सूप और दउरा की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ जुटने लगी है। श्रद्धालु पूजा के लिए अपनी जरूरत के मुताबिक छोटे-बड़े आकार के सूप और दउरा खरीद रहे हैं।दुकानदार महबूब ने बताया कि सूप की कीमत 100 से 120 रुपये और दउरा की कीमत 150 से 250 रुपये तक है। आकार के हिसाब से इनके दाम अलग-अलग हैं। कारीगर नन्हे ने बताया कि बांस से बने सूप और दउरा का उपयोग छठ पूजा में किया जाता है।सई नदी घाट पर हुई साफ-सफाई, सुरक्षा में तैनात रहेगी पुलिसचार दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत शुक्रवार से होगी। शनिवार को खरना और रविवार को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। सोमवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाएं पारण करेंगी। वहीं, नगर पालिका की टीम ने बेल्हा देवी सई नदी घाट पर साफ-सफाई का काम पूरा कर लिया है। धाम पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। घाट पर बैरिकेडिंग का काम भी शुक्रवार से शुरू कर दिया जाएगा।