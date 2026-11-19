Pratapgarh News: मांगों को लेकर गरजे शिक्षक, सौंपा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Thu, 19 Nov 2026 01:45 AM IST
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उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर बुधवार को बीएसए कार्यालय पर नगर अध्यक्ष मनोज पांडेय की अगुवाई में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने पुरानी पेंशन, एसटीएफ द्वारा जांच किए जाने का विरोध सहित 12 की बारह सूत्रीय मांगों पर जोर दिया। जिलाधिकारी की ओर से नामित अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।
नगर अध्यक्ष ने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होगी। विरोध का क्रम जारी रहेगा। इस मौके पर सत्य प्रकाश पांडेय, पंकज तिवारी, पन्ना लाल यादव, निर्भय सिंह, शफीक खान, दिनेश सिंह, नवीन सिंह, विनय सिंह, श्रीती सिंह आदि मौजूद रहे।
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नगर अध्यक्ष ने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होगी। विरोध का क्रम जारी रहेगा। इस मौके पर सत्य प्रकाश पांडेय, पंकज तिवारी, पन्ना लाल यादव, निर्भय सिंह, शफीक खान, दिनेश सिंह, नवीन सिंह, विनय सिंह, श्रीती सिंह आदि मौजूद रहे।
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