Pratapgarh News: चाय विक्रेता की बेटी जीत रही मैदान

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मानधाता ब्लॉक के कालानी गांव निवासी कीर्ति के पिता अरविंद यादव देल्हूपुर बाजार में चाय की दुकान चलाते हैं। मां कलावती निजी विद्यालय में शिक्षिका हैं। गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय मल्हुपुर में पढ़ाई के दौरान वर्ष 2022 में कीर्ति का रुझान वॉलीबॉल की ओर बढ़ा। कोच अजय कुमार के संरक्षण में उन्होंने अभ्यास शुरू किया।वर्ष 2023 में स्कूल और जिला स्तर पर प्रतिभाग करने के बाद 2024 में स्कूल स्टेट प्रतियोगिता में प्रयागराज मंडल की ओर से खेलते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। वर्ष 2025 में यूपी की राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ। हालांकि इस बार सफलता हाथ नहीं लगी। हार को चुनौती मानकर आगे बढ़ी कीर्ति ने 2026 में एचसीएल फाउंडेशन की ओर से यूपी का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल जीता।कीर्ति अपने को तराशने के लिए प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में पसीना बहा रही हैं। जीजीआईसी खरवई में 12वीं की पढ़ाई के साथ उनका संघर्ष जारी है।