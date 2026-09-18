Pratapgarh News: कागजों पर छिड़काव.. हवा में निगरानी

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गंदगी और बदबू से सांस लेना दूभर है। दरवाजे पर फैला गंदा पानी लोगों की जिंदगी में आफत बनकर जम गया है। नपा अधिकारी भी इसे हटाने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कागजों में एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है और हवा में निगरानी रखी जा रही है लेकिन जमीनी हकीकत इसे उलट है।वहीं, जिले में अब तक डेंगू के 25, स्वाइन फ्लू के 10 और मलेरिया के 19 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इसके बावजूद विभागीय अफसर जिम्मेदारी से कन्नी काट रहे हैं। इन जगहों पर न तो जल निकासी की व्यवस्था कराई जा रही है न सफाई की।दोपहर 12 बजे : कांशीराम कॉलोनीगली में घुसते ही बदबू ऐसी की मुंह ढकना पड़ जाए। हर घर के सामने गंदा पानी भरा है। मच्छरों के लार्वा तैरते दिखे। नालियां चोक थीं और गंदा पानी सड़क पर फैला था। हैंडपंप के पास जलजमाव था। महिलाएं अफसरों को कोस रही थीं। बच्चों के खेलने के लिए जगह तक न थी। हर तरफ गंदा पानी फैला था। इससे लोगों का जीना दूभर हो गया है।पितईपुर में घरों के आसपास जलजमाव था। मानो कई दिनों से यहां साफ-सफाई न हुई हो। देवकली का भी हाल कमोबेश ऐसा ही था। सड़कों पर गंदा पानी था। इसी के बीच से राहगीर आते-जाते दिखे। पूरे ईश्वरनाथ में जलभराव से लोग परेशान हैं।बोले लोगघर के अंदर भी मच्छरों से राहत नहीं है। परिवार के सदस्य बुखार से तप रहे हैं। अनगिनत बार शिकायत की मगर अफसर ध्यान नहीं देते हैं। - रिजवान, कांशीराम कॉलोनी।- जोगापुर स्थित कॉलोनी में करीब एक हजार लोग रहते हैं। दो विद्यालय हैं। मगर सफाईकर्मी नहीं आते। नालियां बजबजा रही हैं। हम लोग परेशान हो गए हैं। - जगत, जोगापुर।- बारिश के बाद एक भी बार फॉगिंग नहीं की गई। नगर पालिका में कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। - बबलू, देवकली।- फॉगिंग करने वाली गाड़ी आज तक गली में नहीं घुसी। कागजों पर निगरानी और छिड़काव हो रहा है, जमीन पर हम बीमारी से जूझ रहे हैं। - वागीश, पूरे ईश्वरनाथवर्जननाली की सफाई और जलभराव से निजात दिलाने की जिम्मेदारी नगर पालिका की है। फॉगिंग भी नगर पालिका को करानी है। अगर नहीं कराती है तो इसके लिए उनसे वार्ता की जाएगी। - डॉ. संदीप सक्सेना, डिप्टी सीएमओअभियान चलाकर साफ-सफाई कराई जाएगी। जल निकासी में जो भी दिक्कत आ रही है, उसे दूर किया जाएगा। जिस क्षेत्र में फॉगिंग नहीं हो रही वहां टीम को भेजा जाएगा। शिकायत मिलने पर टीम के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। - राकेश कुमार, ईओ, नगर पालिका