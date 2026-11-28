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यही हाल प्रयागराज-अयोध्या मार्ग के बीच चिलबिला हनुमान मंदिर के पास अमेठी संपर्क मार्ग का है। वहां भी चेतावनी बोर्ड नहीं है। ऐसे में कोहरे में आवागमन करने वाले लोगों को परेशानी होती है।संकेतक न होने से आए दिन टर्निंग पॉइंट पर वाहनों की भिड़ंत हो रही है। रात में स्थिति और भयावह हो जाती है। हेडलाइट की रोशनी में भी मोड़ का पता नहीं चलता है। हालात ये हैं कि जहां बोर्ड लगे भी थे, वे टूटकर गिर गए हैं या झाड़ियों में छिप गए हैं। ऐसे में धुंध में सफर करना जोखिम भरा है।प्रतापगढ़-लखनऊ हाईवे सिटी मार्ग से होकर गुजरा है। इस मार्ग पर बसों की आवाजाही दिनभर रहती है। इसी रास्ते पर महाविद्यालय, विद्यालय, सीएचसी है। शहर से पीबीपीजी कॉलेज मोड़ के आगे पहला टर्निंग पॉइंट, चंद कदम की दूरी पर ही दूसरा है। तीसरा टर्निंग पॉइंट किला मोड़ और उससे थोड़ी दूरी पर चौथा टर्निंग पॉइंट है। इसके आगे बढ़ने पर सिटी बाजार के आगे मस्जिद के पास सबसे खतरनाक टर्निंग पॉइंट है। इन जगहों पर संकेतक भी नहीं लगे हैं।11 अक्तूबर से 11 नवंबर के बीच 20 बड़े सड़क हादसे हुए। इसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी है। आठ गंभीर रूप से घायल हुए। उनको मेडिकल कॉलेज से प्रयागराज रेफर किया गया।बरतें सावधानी0 वाहनों में एंटीफॉग लाइट समय से लगवा लें।0 वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करें।0 निर्धारित गति सीमा से तेज वाहन न चलाएं।0 वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करें।0 संकेतों को समझें और वाहन पूरी तरह रोकें।0 सड़क पार कर रहे पैदल यात्रियों को जाने का मौका दे।0 ब्रेक, टायर, इंडिकेटर और दोनों साइड मिरर ठीक रखें।वर्जन-टर्निंग पॉइंट पर चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश पीडब्ल्यूडी को दिए गए हैं। एक हफ्ते में प्रतापगढ़-लखनऊ मार्ग के टर्निंग पॉइंट को चिह्नित कर बोर्ड स्थापित कराए जाएंगे। - डॉ. राममोहन मीना, सीडीओ