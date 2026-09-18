Pratapgarh News: सतरंगी झालरों से सजे पंडालों में गणपति का गुणगान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:11 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:11 PM IST
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जिलेभर में गणेश उत्सव की धूम है। सुबह-शाम महाआरती के स्वर गूंज रहे हैं। गणपति के गीत से पूरा वातावरण भक्तिमय है। शुक्रवार की देर शाम सतरंगी झालरों से सजे पंडालों में गणपति का गुणगान हुआ।
सिविल लाइंस स्थित वन विभाग की पौधशाला के पास कॉलोनी में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सजाए गए गणेश पंडाल में कुंडा रेंजर आशीष सिंह, रानीगंज रेंजर अनूप कनौजिया, पवन सिंह, सुनील, विपिन ने महाआरती की। इस दौरान पंडाल में पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया गया।
श्याम बिहारी गली में श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में बाल गणेश पूजा समिति की ओर से सजाए गए पंडाल में भक्ति और आस्था की झांकी दिखी। अंशू सोनी, रोहित खंडेलवाल, श्रेयांश जैन ने महाआरती की। भंडारे के बाद देर रात तक भजन-कीर्तन चलता रहा।
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चिलबिला व महुली में भी गणेश पंडाल में पूजन-अर्चन किया गया। आचार्य आलोक ऋषिवंश ने बताया कि गणेश उत्सव का पर्व पूर्णता की ओर है। विघ्नहर्ता के पूजन से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं।
गरबा में झूमे लोग
श्याम बिहारी गली में चल रहे गणपति महोत्सव में बृहस्पतिवार रात में आयोजित गरबा उत्सव में लोग झूमते नजर आए। पारंपरिक गरबा गीतों की धुन पर देर रात तक लोग थिरके। रंग-बिरंगे परिधानों में सजे प्रतिभागियों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इस दौरान प्रवीण जाधव, रोहित सिंघड़े, विजय जाधव, विक्रांत खंडेलवाल, पीतांबर सोनी, संरक्षक प्रह्लाद खंडेलवाल मौजूद रहे।
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सिविल लाइंस स्थित वन विभाग की पौधशाला के पास कॉलोनी में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सजाए गए गणेश पंडाल में कुंडा रेंजर आशीष सिंह, रानीगंज रेंजर अनूप कनौजिया, पवन सिंह, सुनील, विपिन ने महाआरती की। इस दौरान पंडाल में पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया गया।
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श्याम बिहारी गली में श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में बाल गणेश पूजा समिति की ओर से सजाए गए पंडाल में भक्ति और आस्था की झांकी दिखी। अंशू सोनी, रोहित खंडेलवाल, श्रेयांश जैन ने महाआरती की। भंडारे के बाद देर रात तक भजन-कीर्तन चलता रहा।
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चिलबिला व महुली में भी गणेश पंडाल में पूजन-अर्चन किया गया। आचार्य आलोक ऋषिवंश ने बताया कि गणेश उत्सव का पर्व पूर्णता की ओर है। विघ्नहर्ता के पूजन से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं।
गरबा में झूमे लोग
श्याम बिहारी गली में चल रहे गणपति महोत्सव में बृहस्पतिवार रात में आयोजित गरबा उत्सव में लोग झूमते नजर आए। पारंपरिक गरबा गीतों की धुन पर देर रात तक लोग थिरके। रंग-बिरंगे परिधानों में सजे प्रतिभागियों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इस दौरान प्रवीण जाधव, रोहित सिंघड़े, विजय जाधव, विक्रांत खंडेलवाल, पीतांबर सोनी, संरक्षक प्रह्लाद खंडेलवाल मौजूद रहे।