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स्वगणना में हर परिवार की सही जानकारी दर्ज करना बेहद जरूरी है। महिलाओं को फॉर्म भरने की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और लोगों से संवाद करने के तरीके के बारे में बताया गया।राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रबंधक सुमन पांडेय ने बताया कि महिलाएं गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगी। घर-घर पहुंचकर स्वगणना का महत्व समझाएंगी और फॉर्म भरने में मदद करेंगी। जिन लोगों को मोबाइल या ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कतें होंगी, उनकी मदद करेंगी।