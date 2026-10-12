Pratapgarh News: आश्वासन का भरोसा, निस्तारण दूर की बात

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नगरपालिका परिषद बेल्हा में ईओ राकेश कुमार सुबह 11 बजे कार्यालय में जनसुनवाई कर रहे थे। सुबह 11:30 बजे के करीब मीराभवन वार्ड के सभासद धीरज सिंह पहुंचे। उन्होंने बताया कि वार्ड में पाइपलाइन बिछाने का कार्य अधूरा पड़ा है।पुरानी पाइप जर्जर हो चुकी है। लीकेज होने से गंदा पानी आ रहा है। कई बार पहले भी शिकायत की जा चुकी है। इस दौरान आठ शिकायतें आईं। ईओ ने समस्याओं के जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया।वहीं, नगर पंचायत हीरागंज में ईओ राकेश कुमार सरोज छुट्टी पर थे। कुंडा में ईओ अजय कुमार अवकाश के अवकाश पर रहने पर वरिष्ठ लिपिक धर्मेंद्र तिवारी सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पांच शिकायतें आईं थीं।कोहड़ौर। नगर पंचायत कोहड़ौर कार्यालय में लोगों ने नाली की सफाई, जलभराव, पेयजल, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराईं। बिजरा निवासी एस कन्नौजिया, रामापुर निवासी अखिलेश पाठक और कोहड़ौर निवासी ऋषभ ने स्ट्रीट लाइट से संबंधित शिकायतें रखीं। फरियादियों ने कहा कि जनसुनवाई में सिर्फ कोरम पूरा किया जाता है। समस्याओं को निराकरण नहीं होता है।