{"_id":"627434ab1646f3349730be58","slug":"pratapgarh-uncontrollable-car-rammed-into-bike-mother-in-law-and-son-in-law-died","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रतापगढ़ : बेकाबू कार ने बाइक में मारी टक्कर, सास-दामाद की मौत ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़ Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 06 May 2022 02:03 AM IST