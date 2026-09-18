Pratapgarh News: कबड्डी में पट्टी ओवरऑल चैंपियन

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बालक वर्ग के फाइनल में पट्टी ब्लॉक और रामपुर संग्रामगढ़ की टीमें आमने-सामने थीं। एकतरफा मुकाबले में पट्टी ने रामपुर संग्रामगढ़ को 15-04 के अंतर से हराकर खिताब जीता।बालिका वर्ग में भी पट्टी ब्लॉक और रामपुर संग्रामगढ़ के बीच फाइनल मुकाबला हुआ। इसमें दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। पट्टी की टीम ने 13-09 के अंतर से जीत दर्ज की।निर्णायक राजेंद्र पांडेय, शैलेश सिंह, कौशलेंद्र सिंह, कमलेश सिंह, सुभाष पांडेय और राजीव सिंह रहे। बीएसए देवब्रत सिंह ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता जिला व्यायाम शिक्षक राम कुमार सिंह, मंजू सिंह और सुशील सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुई।