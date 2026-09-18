Pratapgarh News: कबड्डी में पट्टी ओवरऑल चैंपियन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:08 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:08 PM IST
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मीराभवन स्थित स्टेडियम में बेसिक शिक्षा विभाग के तत्वावधान में शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालयीय बालक-बालिका सब जूनियर वर्ग की जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता हुई। दोनों वर्गों में पट्टी की टीम ने जीत हासिल की।
बालक वर्ग के फाइनल में पट्टी ब्लॉक और रामपुर संग्रामगढ़ की टीमें आमने-सामने थीं। एकतरफा मुकाबले में पट्टी ने रामपुर संग्रामगढ़ को 15-04 के अंतर से हराकर खिताब जीता।
बालिका वर्ग में भी पट्टी ब्लॉक और रामपुर संग्रामगढ़ के बीच फाइनल मुकाबला हुआ। इसमें दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। पट्टी की टीम ने 13-09 के अंतर से जीत दर्ज की।
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निर्णायक राजेंद्र पांडेय, शैलेश सिंह, कौशलेंद्र सिंह, कमलेश सिंह, सुभाष पांडेय और राजीव सिंह रहे। बीएसए देवब्रत सिंह ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता जिला व्यायाम शिक्षक राम कुमार सिंह, मंजू सिंह और सुशील सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुई।
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बालक वर्ग के फाइनल में पट्टी ब्लॉक और रामपुर संग्रामगढ़ की टीमें आमने-सामने थीं। एकतरफा मुकाबले में पट्टी ने रामपुर संग्रामगढ़ को 15-04 के अंतर से हराकर खिताब जीता।
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बालिका वर्ग में भी पट्टी ब्लॉक और रामपुर संग्रामगढ़ के बीच फाइनल मुकाबला हुआ। इसमें दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। पट्टी की टीम ने 13-09 के अंतर से जीत दर्ज की।
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निर्णायक राजेंद्र पांडेय, शैलेश सिंह, कौशलेंद्र सिंह, कमलेश सिंह, सुभाष पांडेय और राजीव सिंह रहे। बीएसए देवब्रत सिंह ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता जिला व्यायाम शिक्षक राम कुमार सिंह, मंजू सिंह और सुशील सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुई।