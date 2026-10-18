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Pratapgarh News: ट्रैक्टर की टक्कर से ई-रिक्शा सवार एक की मौत, पांच लोग घायल

Sun, 18 Oct 2026 11:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:16 PM IST
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One person riding an e-rickshaw killed, five others injured after being hit by a tractor
मानिकपुर थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पांच लोगों की हालत गंभीर है।
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रायबरेली के ऊंचाहार निवासी रामधनी (52) परिजनों के साथ मनगढ़ धाम दर्शन करने आए थे। रात करीब 10 बजे ई-रिक्शा से लौटते समय सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर से ई-रिक्शा पलट गया। मौके पर ही रामधनी की मौत हो गई।
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उनके पांच साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में चीख पुकार-मच गई। सूचना पर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सीएचसी कुंडा भेजा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ कुंडा शिव नारायण वैश ने बताया कि घायलों का उपचार सीएचसी में चल रहा है। ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है।
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