Pratapgarh News: ट्रैक्टर की टक्कर से ई-रिक्शा सवार एक की मौत, पांच लोग घायल

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रायबरेली के ऊंचाहार निवासी रामधनी (52) परिजनों के साथ मनगढ़ धाम दर्शन करने आए थे। रात करीब 10 बजे ई-रिक्शा से लौटते समय सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर से ई-रिक्शा पलट गया। मौके पर ही रामधनी की मौत हो गई।उनके पांच साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में चीख पुकार-मच गई। सूचना पर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सीएचसी कुंडा भेजा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ कुंडा शिव नारायण वैश ने बताया कि घायलों का उपचार सीएचसी में चल रहा है। ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है।