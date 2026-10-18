Pratapgarh News: ट्रैक्टर की टक्कर से ई-रिक्शा सवार एक की मौत, पांच लोग घायल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:16 PM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:16 PM IST
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मानिकपुर थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पांच लोगों की हालत गंभीर है।
रायबरेली के ऊंचाहार निवासी रामधनी (52) परिजनों के साथ मनगढ़ धाम दर्शन करने आए थे। रात करीब 10 बजे ई-रिक्शा से लौटते समय सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर से ई-रिक्शा पलट गया। मौके पर ही रामधनी की मौत हो गई।
उनके पांच साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में चीख पुकार-मच गई। सूचना पर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सीएचसी कुंडा भेजा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ कुंडा शिव नारायण वैश ने बताया कि घायलों का उपचार सीएचसी में चल रहा है। ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है।
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रायबरेली के ऊंचाहार निवासी रामधनी (52) परिजनों के साथ मनगढ़ धाम दर्शन करने आए थे। रात करीब 10 बजे ई-रिक्शा से लौटते समय सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर से ई-रिक्शा पलट गया। मौके पर ही रामधनी की मौत हो गई।
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उनके पांच साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में चीख पुकार-मच गई। सूचना पर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सीएचसी कुंडा भेजा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ कुंडा शिव नारायण वैश ने बताया कि घायलों का उपचार सीएचसी में चल रहा है। ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है।
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