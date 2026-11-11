Pratapgarh News: छठ से पहले नहीं हुई सफाई, बेल्हा देवी धाम घाट पर गंदगी का अंबार

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छठ महापर्व 13 नवंबर से शुरू होगा। चार दिनों तक चलने वाले पर्व से पहले गांवों में तालाबों और पोखरों के किनारे बेदी बनाने का काम शुरू हो गया है। कई जगहों पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने से दिक्कत बढ़ गई है।सई नदी में इस बार पानी अधिक होने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन के सामने चुनौती होगी। मंदिर के पुजारी रघु पंडा ने बताया कि घाटों की सफाई अब तक नहीं हो सकी है। जिले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सई नदी के तट पर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचते हैं। घाटों पर गंदगी के साथ सीढ़ियों पर सिल्ट जमा होने से परेशानी बढ़ा रही है।वर्जनछठ पूजा की तैयारी को लेकर सफाई अभियान जल्द ही शुरू कराकर घाटों को साफ-सुधरा किया जाएगा। इसके लिए सफाई निरीक्षक को निर्देशित किया गया है। - राकेश कुमार, ईओ नगरपालिका