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देशप्रेम और अनुशासन का विकास करता है एनसीसी : आशुतोष

Wed, 04 Nov 2026 11:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:26 PM IST
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NCC fosters patriotism and discipline: Ashutosh
रामराज इंटर कॉलेज में एनसीसी का निरीक्षण करते कर्नल। कॉलेज
रामराज इंटरमीडिएट कॉलेज पट्टी में बुधवार को 18 यूपी एनसीसी बटालियन के कर्नल आशुतोष सहाय पहुंचे। प्रधानाचार्य डॉ. प्रशस्त त्रिपाठी और एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट सुरेश मिश्रा ने कर्नल को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। कर्नल आशुतोष सहाय ने कहा कि एनसीसी विद्यार्थियों में देशप्रेम, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता जैसे गुणों का विकास करती है। प्रधानाचार्य डॉ. प्रशस्त त्रिपाठी ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स में चरित्र, साहस और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों को विकसित करती है। संचालन प्रवक्ता अरुण मिश्रा ने किया। इस दौरान मेजर टेकचंद्र भट्ट, राजेश दुबे, नीलाभ मिश्रा व प्रमोद दुबे मौजूद रहे।
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