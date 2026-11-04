देशप्रेम और अनुशासन का विकास करता है एनसीसी : आशुतोष

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रामराज इंटरमीडिएट कॉलेज पट्टी में बुधवार को 18 यूपी एनसीसी बटालियन के कर्नल आशुतोष सहाय पहुंचे। प्रधानाचार्य डॉ. प्रशस्त त्रिपाठी और एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट सुरेश मिश्रा ने कर्नल को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। कर्नल आशुतोष सहाय ने कहा कि एनसीसी विद्यार्थियों में देशप्रेम, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता जैसे गुणों का विकास करती है। प्रधानाचार्य डॉ. प्रशस्त त्रिपाठी ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स में चरित्र, साहस और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों को विकसित करती है। संचालन प्रवक्ता अरुण मिश्रा ने किया। इस दौरान मेजर टेकचंद्र भट्ट, राजेश दुबे, नीलाभ मिश्रा व प्रमोद दुबे मौजूद रहे।