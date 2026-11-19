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उदयपुर के पूरे खानीपुर निवासी आकाश सरोज (21), अमरेश सरोज (22), शैलेंद्र (19) और आकाश (22) दो अलग-अलग बाइक से बेंती में आयोजित रामकथा सुनने जा रहे थे। इसके बाद मनगढ़ दर्शन की योजना थी लेकिन चारों युवक मनगढ़ से दो किमी पहुंचे संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के कुसेमर चौराहे पर पहुंचे थे कि टेंट हाउस के बर्तनों से ओवरलोड एक ट्रैक्टर और ट्रॉली अनियंत्रित होकर आगे चल रही दोनों बाइकों से टकराकर पलट गया।टेंट हाउस का बर्तन सड़क पर बिखर गया। लहूलुहान आकाश सरोज और शैलेंद्र सरोज की मौके पर ही मौत हो गई। अमरेश और आकाश को सीएचसी से रायबरेली एम्स रेफर किया गया। वहीं, ट्रैक्टर पर सवार नारायण, पिंटू, नंदू और अभिषेक को मामूली चोटें आई है। पुलिस ने सभी को थाने में बिठाया है। घटना की जानकारी पर परिजन भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।दो भाइयों में बड़ा था आकाशआकाश दो भाइयों में बड़ा था। बड़ी बहन ज्योति की शादी हो चुकी है। छोटा भाई आदेश है। बेटे की मौत से मां मीनू सरोज और पिता वीरेंद्र सरोज बदहवास हो गए। वहीं, शैलेंद्र के पिता संतलाल कबाड़ का कारोबार करते हैं। दो बहनें अर्चना और कल्पना हैं। छोटा भाई हरिनाथ है।शैलेंद्र और आकाश की मौत से परिजनों में चीख-पुकार मची हुई। शैलेंद्र की मौत पर पिता संतलाल ने रोते हुए कहा कि पहले पता होता तो बेटे को घर से न जाने देता। घरवालों को जानकारी नहीं थी कि वह कथा सुनने जा रहा है। हादसे के बाद परिजन सीएचसी रामपुर संग्रामगढ़ पहुंचे।राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने दो युवकों की मौत पर दुख जताया।घायल युवकों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की और हर संभव का आश्वासन भी दिया। कहा कि यदि घटना में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कार्रवाई सुनिश्चित कराए जाने की मांग पुलिस प्रशासन से की।हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स तैनात की गई है। राजीव द्विवेदी, सीओ लालगंज