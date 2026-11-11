Pratapgarh News: दिवाली पर चमका बाजार, 650 करोड़ का हुआ कारोबार

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धनतेरस से बाजार की रौनक बढ़ी। सोने-चांदी के आभूषण, बर्तन और वाहनों की खरीदारी की गई। दिवाली पर मिठाई, कपड़े, पूजा सामग्री, दीपक, झालर की बिक्री हुई।इनसेट-वाहनों की खरीदारी में दिखा उत्साहऑटोमोबाइल कारोबारी शिव शंकर सिंह ने बताया कि धनतेरस और दिवाली जिलेभर में करीब 250 करोड़ रुपये का ऑटोमोबाइल कारोबार हुआ। करीब पांच हजार बाइक के साथ 100 से अधिक चारपहिया वाहनों की बिक्री हुई। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कारोबार बेहतर रहा।सराफा व्यापार मंडल के संरक्षक सदस्य और कारोबारी प्रहलाद खंडेलवाल ने बताया कि दिवाली पर सोने-चांदी के दामों में नरमी रही। इससे खरीदारी को लेकर ग्राहक उत्साहित दिखे। उन्होंने बताया कि लगभग 130 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है।वर्जनधनतेरस और दिवाली पर जिले भर में करीब 650 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। शहर और ग्रामीण बाजारों में अच्छी खरीदारी होने से आमदनी अधिक हुई है। - विजय गुप्ता, जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडलऑटो मोबाइल सेक्टर - 250 करोड़सर्राफा बाजार 130 करोड़इलेक्ट्रॉनिक आइटम 100 करोड़मोबाइल बाजार 20 करोड़रेडीमेड गारमेंट व टेक्सटाइल - 100 करोड़फर्नीचर पांच करोड़किराना बाजार 15 करोड़बर्तन बाजार 20 करोड़अन्य 10 करोड़