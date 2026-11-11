Pratapgarh News: हाथ में झोला, सिर पर गठरी... अब काम पर लौटने की जद्दोजहद

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दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की भीड़ शाम करीब चार बजे तक रोडवेज बस अड्डे पर बसों का इंतजार करती रही। भीड़ बढ़ने पर यात्री हंगामा करने लगे। करीब पांच बजे दो बसें प्रयागराज के लिए रवाना हुईं। बस में सीट के लिए धक्का-मुक्की तक करनी पड़ी। कई यात्री सामान लेकर बस के पीछे दौड़ते दिखे।दहिलामऊ निवासी अमित जायसवाल ने बताया कि त्योहार बाद भी अतिरिक्त बसें नहीं लगाई गईं। देवकली निवासी सोनू ने कहा कि प्रयागराज के लिए यात्रियों की संख्या अधिक है, निगम के पास एक भी बस नहीं है। भीड़ को देखते हुए यात्रा रद्द करनी पड़ी।एआरएम सत्य प्रकाश यादव ने बताया कि भीड़ अधिक है, अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है। प्रयागराज में जाम अधिक होने के कारण समय पर बस नहीं लौट पा रही हैं। इस वजह से परेशानी हुई है।