Pratapgarh News: लर्निंग किट से पढ़ाई में मिलेगी सहूलियत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:11 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:11 PM IST
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पीएमश्री योजना के तहत परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक से पांचवीं तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई को प्रभावी बनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग स्टूडेंट लर्निंग किट और डायरी उपलब्ध कराएगा। इससे विद्यार्थियों को सीखने और अभ्यास के अधिक अवसर मिलेंगे।
विद्यालयों को हर छात्र के हिसाब से 445 रुपये की धनराशि दी जाएगी। बच्चों को निपुण बनाने के लिए निपुण लक्ष्य पोस्टर, तालिका पोस्टर, शिक्षण-अधिगम से संबंधित सामग्री व साप्ताहिक आकलन ट्रैकर की व्यवस्था की जाएगी।
शिक्षकों को विषय और पाठ के अनुरूप टीएलएम तैयार करने व उनके प्रभावी प्रयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। लर्निंग किट में वर्कशीट, अभ्यास व गतिविधि आधारित सामग्री, रंगीन वर्कबुक, ड्राइंग शीट आदि शामिल होगा। किट वितरण के लिए पंजिका तैयार की जाएगी। बीएसए देवब्रत सिंह ने बताया कि शासन के आदेश पर विद्यालयों में नियम को प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया है।
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विद्यालयों को हर छात्र के हिसाब से 445 रुपये की धनराशि दी जाएगी। बच्चों को निपुण बनाने के लिए निपुण लक्ष्य पोस्टर, तालिका पोस्टर, शिक्षण-अधिगम से संबंधित सामग्री व साप्ताहिक आकलन ट्रैकर की व्यवस्था की जाएगी।
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शिक्षकों को विषय और पाठ के अनुरूप टीएलएम तैयार करने व उनके प्रभावी प्रयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। लर्निंग किट में वर्कशीट, अभ्यास व गतिविधि आधारित सामग्री, रंगीन वर्कबुक, ड्राइंग शीट आदि शामिल होगा। किट वितरण के लिए पंजिका तैयार की जाएगी। बीएसए देवब्रत सिंह ने बताया कि शासन के आदेश पर विद्यालयों में नियम को प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया है।
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