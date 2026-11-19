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अध्यक्ष राजेशचंद्र तिवारी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अबरार अहमद खॉन की अगुवाई में आमसभा के बाद वकीलों ने न्यायालय परिसर में जुलूस निकाला। इस दौरान कोर्ट गेट के सामने प्रदर्शन किया। बाद में एसीजेएम डॉ. के. मल्लिकार्जुन के माध्यम से सीएम को संबोधित ज्ञापन भेजा गया।आमसभा में आल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो अधिवक्ता विधानसभा से संसद भवन तक आंदोलन करेंगे। अनिल तिवारी ने अधिवक्ताओं पर हो रहे जानलेवा हमलों को चिंताजनक बताया। अध्यक्षता राजेशचंद्र तिवारी और संचालन नामवर सिंह ने किया। इस मौके पर विपिन शुक्ल, रमेश पांडेय, आभा त्रिपाठी, दिनेश मिश्र, सचिन पांडेय, जान्हवी प्रताप सिंह, आलोक शुक्ला और रफीक अहमद आदि मौजूद रहे।