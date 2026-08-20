Pratapgarh News: बारिश में ढहा मकान बाल-बाल बचा परिवार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:37 PM IST
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
बभनपुर गांव में बुधवार रात बारिश के चलते राज किशोर तिवारी का कच्चा घर अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे के समय परिवार के लोग घर के अंदर मौजूद थे। सभी आंशिक रूप से मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने आनन-फानन मलबा हटाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। पीड़ित परिवार लंबे समय से टिन, पन्नी और तिरपाल के सहारे गुजर-बसर कर रहे हैं। राज किशोर ने बताया कि आवास की मांग को लेकर वह करीब एक वर्ष से ब्लॉक के चक्कर लगा रहा है। 23 अगस्त 2025 को तत्कालीन उप जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को आवास उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद परिवार को आवास नहीं मिल सका। तहसीलदार रवि यादव ने क्षेत्रीय लेखपाल को मौके का निरीक्षण कर आख्या मांगी है।
विज्ञापन