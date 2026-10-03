Pratapgarh News: लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, लोग परेशान

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एक सप्ताह पूर्व गंगा का जलस्तर घटने पर तीर्थ पुरोहित चौकियां और छप्पर घाट के करीब ले आए थे। फिर से पानी बढ़ने से पुरोहित अपनी चौकियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटे हैं। कई लोगों को सामान निकालने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा।वहीं, गंगा तट पर स्थित अवधेश्वरनाथ धाम में भी मंदिर के आसपास का निचला हिस्सा और सीढ़ियां बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। तीर्थ पुरोहित नंदलाल मिश्रा, गिरजा शंकर दुबे, सुजीत मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, संदीप मिश्रा, लालू मिश्रा ने बताया कि जलस्तर बढ़ने से परेशान हैं। तराई में रह रहे लोगों में बस्तियों में पानी घुसने का डर बना हुआ है। एडीएम आदित्य प्रजापति ने बताया कि गंगा के जलस्तर की नियमित निगरानी की जा रही है। कर्मचारियों को अलर्ट किया गया है।