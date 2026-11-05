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Pratapgarh News: बैंक अधिकारी बनकर किया फोन, क्रेडिट कार्ड से 2.19 लाख की ठगी

Thu, 05 Nov 2026 11:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Thu, 05 Nov 2026 11:13 PM IST
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Fraudster poses as bank official, swindles Rs 2.19 lakh via credit card
साइबर ठग ने बैंक अधिकारी बनकर फोन करके हेल्थ इंश्योरेंस हटाने के नाम पर क्रेडिट कार्ड से दो लाख 2.19 लाख रुपये निकाल लिए। उड़ैयाडीह निवासी मोहम्मद नसीम ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि एक नवंबर को उनके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को आरबीएल बैंक का अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके क्रेडिट कार्ड पर हेल्थ इंश्योरेंस सक्रिय है। इसे हटाने के लिए मोबाइल पर लिंक भेजा। ऐसा न करने पर प्रतिमाह 1400 रुपये कटने की बात कही। आरोप है कि लिंक खोलते ही क्रेडिट कार्ड से तीन किस्तों में करीब दो लाख रुपये बैंक खाते से कट गए। प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर साइबर सेल की मदद से मामले की जांच की जा रही है।
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