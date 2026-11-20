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धार्मिक मान्यता के अनुसार, देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निंद्रा में जाते हैं। इस वजह से मांगलिक कार्य ठप हो जाते हैं। इसे चातुर्मास कहा जाता है। इस बार 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी थी। चार महीने बाद 20 नवंबर देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निंद्रा से जागते हैं। इसके दिन से शादी-विवाह का क्रम शुरू हो जाता है। आचार्य आलोक ऋषिवंश ने बताया कि 21 नवंबर से नौ मार्च तक शादी- विवाह का क्रम चलेगा। इसके बाद खरमास लग जाएगा।