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प्रतापगढ़ : लोन की रिपोर्ट लगाने के लिए 10 हजार रुपये रिश्वत लेते फील्ड ऑफिसर और ड्राइवर गिरफ्तार

Mon, 12 Oct 2026 05:39 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 12 Oct 2026 05:39 PM IST
सार

एंटी करप्शन प्रयागराज की टीम ने प्रतापगढ़ के रानीगंज में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के फील्ड ऑफिसर और उसके ड्राइवर को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

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Field officer and driver arrested for accepting a ₹10,000 bribe to process a loan report.
भूमि विकास बैंक का फील्ड आफिसर घूस लेते गिरफ्तार। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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एंटी करप्शन प्रयागराज की टीम ने प्रतापगढ़ के रानीगंज में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के फील्ड ऑफिसर और उसके ड्राइवर को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोप है कि फील्ड ऑफिसर ने लोन की रिपोर्ट लगाने के एवज में रुपये मांगे थे। टीम दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

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पकड़े गए आरोपी की पहचान हरीश चंद चौरसिया के रूप में हुई है। वह उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक में फील्ड ऑफिसर के पद पर तैनात है। उसके साथ गिरफ्तार ड्राइवर की पहचान आजाद सरोज के रूप में हुई है।
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प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, लोन से संबंधित रिपोर्ट लगाने के बदले रिश्वत मांगे जाने की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की। टीम ने रानीगंज में दोनों आरोपियों को 10 हजार रुपये लेते हुए पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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