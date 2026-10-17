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Pratapgarh News: अतरौरा समिति में खाद और बीज संकट, किसानों का प्रदर्शन

Sat, 17 Oct 2026 11:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:57 PM IST
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Fertilizer and seed crisis at Ataraura society; farmers protest
साधन सहकारी समिति अतरौरा में खाद और बीज न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने शनिवार को तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द आपूर्ति और जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की।
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ग्रामीणों का आरोप है कि समिति में पिछले एक साल से यूरिया, डीएपी और उन्नत बीज नहीं मिल रहे हैं। किसानों को महंगे दामों पर निजी दुकानों से खाद-बीज खरीदना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि वे समिति के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, पर हर बार आश्वासन मिलता है।
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किसानों ने उपजिलाधिकारी से शिकायत की। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यवस्था दुरुस्त न होने पर वे उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान लालमणि, द्रौपदी देवी, सुमित्रा, कृपाली, प्रेमा देवी, अनारा, शांति देवी, ओमप्रकाश मौजूद रहे।
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