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Pratapgarh News: कमरे में फंदे से लटके मिले बुजुर्ग

Sat, 14 Nov 2026 11:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:43 PM IST
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Elderly man found hanging in a room
पृथ्वीगंज। कोतवाली देहात क्षेत्र के पूरनपुर पटखान गांव में शनिवार दोपहर करीब 12 बजे कमरे के अंदर बुजुर्ग का शव फंदे से लटका मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ के बाद शव को फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
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पूरनपुर पटखान निवासी पन्नालाल सरोज (62) की कोई संतान नहीं है। वह दो भाई थे। शनिवार को वह घर पर मौजूद थे। भाई नन्हेलाल ने बताया कि दोपहर 12 बजे पड़ोस की एक महिला भोजन लेकर पहुंची। कई बार दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। महिला ने खिड़की से अंदर झांका तो बुजुर्ग कमरे में रस्सी के फंदे से लटके थे।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोलने का प्रयास किया लेकिन वह अंदर से बंद था। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने दरवाजा खोलकर शव बाहर निकाला। बताया गया कि मृतक की पत्नी का करीब एक वर्ष पहले निधन हो चुका है।
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भाई नन्हेलाल की तहरीर पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीओ सिटी आशुतोष मिश्रा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
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