Pratapgarh News: अनागरिक धम्मपाल की जयंती पर तीन बुद्ध प्रतिमाओं का दान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:38 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:38 PM IST
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चिलबिला स्थित सुगतानंद बुद्ध बिहार में बृहस्पतिवार को समन्वय सेवा संस्थान के तत्वावधान में अनागरिक धम्मपाल की 162वीं जयंती विश्व पालि गौरव दिवस के रूप में मनाई गई।
कार्यक्रम में लाइट ऑफ बुद्ध धर्म फाउंडेशन इंटरनेशनल अमेरिका के सहयोग से प्राप्त भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली तीन प्रतिमाएं विभिन्न बुद्ध विहारों को दान की गईं।
बौद्ध भिक्षु जितेंद्र वर्धन, भंते प्रज्ञानंद और भंते कीर्तिवर्धन के नेतृत्व में बोधि पूजा व ध्यान साधना हुई। इस दौरान संयोजक राकेश कनौजिया, डॉ. शिवमूर्ति मौर्य, सुभाष चंद्रा, लीलावती, उमेश चंद्र, राजीव, अनीता और उदयवीर सिंह मौजूद रहे।
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कार्यक्रम में लाइट ऑफ बुद्ध धर्म फाउंडेशन इंटरनेशनल अमेरिका के सहयोग से प्राप्त भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली तीन प्रतिमाएं विभिन्न बुद्ध विहारों को दान की गईं।
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बौद्ध भिक्षु जितेंद्र वर्धन, भंते प्रज्ञानंद और भंते कीर्तिवर्धन के नेतृत्व में बोधि पूजा व ध्यान साधना हुई। इस दौरान संयोजक राकेश कनौजिया, डॉ. शिवमूर्ति मौर्य, सुभाष चंद्रा, लीलावती, उमेश चंद्र, राजीव, अनीता और उदयवीर सिंह मौजूद रहे।
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