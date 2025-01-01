Pratapgarh News: लंका दहन का मंचन देख भक्तों ने लगाए जयकारे

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क्षेत्र के हंडौर में जय मां वीणावादिनी रामलीला समिति की ओर से चल रहे रामलीला मंचन में कलाकारों ने लंका दहन का मंचन किया। भक्तराज हनुमान के लंका दहन करते ही भगवान श्रीराम के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। राम की भूमिका में श्याम तिवारी, लक्ष्मण के रूप में अंकित तिवारी, सीता सूरज दुबे, मेघनाद माताफेर सिंह, विभीषण शिव संपत वर्मा, रावण अरविंद दुबे व हनुमान का किरदार पंकज दुबे ने किया। इस मौके पर सूबेदार सिंह, कपिल मौर्य, नितिन कनौजिया, संदीप दुबे, अजय दुबे, शाहबाज खान, सुरजीत कुमार, कुंदन शर्मा मौजूद रहे।