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Pratapgarh News: शहर के जाम और अतिक्रमण पर मंथन, व्यापारियों ने गिनाईं समस्याएं

Wed, 16 Sep 2026 11:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:40 PM IST
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Deliberations held on city traffic congestion and encroachment; traders highlight their issues.
जेल रोड ​स्थित निजी प्रतिष्ठान में बैठक करते अ​खिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदा​धिकारी। व्
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वावधान में बुधवार की शाम शहर की मूलभूत समस्याओं को लेकर व्यापारियों और पदाधिकारियों की बैठक हुई। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता ने की। इस दौरान जाम और अतिक्रमण के साथ अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई। समाधान के सुझावों पर विचार हुआ।
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जिला महामंत्री अर्पित खंडेलवाल ने बताया कि शहर में अतिक्रमण के कारण लगने वाले जाम, व्यावसायिक क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय और साफ-सफाई जैसी समस्याओं पर चर्चा हुई।
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व्यापारियों ने कहा कि इन समस्याओं के कारण उन्हें और ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बैठक में समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए व्यापारी सुरक्षा फोरम डेस्क का कार्यालय खोलने की मांग की गई।
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व्यापारियों का कहना था कि डेस्क के माध्यम से वे अपनी समस्याएं सीधे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे और उनका तत्काल समाधान कराया जा सकेगा। इस दौरान मनोज केसरवानी, जवाहर लाल, राहुल गुप्ता, बृजेश केसरवानी, राहुल खत्री, नरेंद्र सिंह, दीपक सोनी, आदर्श श्रीवास्तव और राजेश केसरवानी मौजूद रहे।
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