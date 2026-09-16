Pratapgarh News: शहर के जाम और अतिक्रमण पर मंथन, व्यापारियों ने गिनाईं समस्याएं

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जिला महामंत्री अर्पित खंडेलवाल ने बताया कि शहर में अतिक्रमण के कारण लगने वाले जाम, व्यावसायिक क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय और साफ-सफाई जैसी समस्याओं पर चर्चा हुई।व्यापारियों ने कहा कि इन समस्याओं के कारण उन्हें और ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बैठक में समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए व्यापारी सुरक्षा फोरम डेस्क का कार्यालय खोलने की मांग की गई।व्यापारियों का कहना था कि डेस्क के माध्यम से वे अपनी समस्याएं सीधे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे और उनका तत्काल समाधान कराया जा सकेगा। इस दौरान मनोज केसरवानी, जवाहर लाल, राहुल गुप्ता, बृजेश केसरवानी, राहुल खत्री, नरेंद्र सिंह, दीपक सोनी, आदर्श श्रीवास्तव और राजेश केसरवानी मौजूद रहे।