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जिले में 108 और 102 को मिलाकर 78 एंबुलेंस हैं। डेढ़ सौ ईएमटी तैनात हैं। इनमें बीते दो साल में 16 महिलाएं ईएमटी के रूम में कार्य कर रही हैं। कॉल आते ही वह पायलट के साथ मौके के लिए निकल पड़ती हैं।मरीजों को प्राथमिक उपचार देते हुए अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाती हैं। प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला हो या सड़क हादसे में घायल मरीज, सबको समय पर मदद देकर उनकी जान बचाती हैं। कई बार एंबुलेंस में ही सुरक्षित प्रसव कराने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर होती है।एंबुलेंस के प्रोग्राम मैनेजर पवन मिश्र ने बताया कि महिला ईएमटी आस्था श्रीवास्तव, पूर्णिमा, मनीता, आरती, अंजली, रोशनी, गायत्री शालनी, गुलशन, विमलेश, आकांक्षा, लक्ष्मी, पूजा, अन्नू, प्रीती और इतलेश हैं। महिला ईएमटी समय से ड्यूटी आती है और समय से घर जाती हैं। किसी प्रकार की इनकी शिकायत नहीं आई।कोट-ईएमटी बनकर दिन भर मरीजों की सेवा करती हूं। शाम को छह बजे तक घर पहुंच जाती हूं। दो घंटे के आराम के बाद फार्मासिस्ट में चयन के लिए तैयारी करती हूं। रात में यदि किसी मरीज का फोन आ जाता है तो हर संभव उसकी मदद करती हूं।-शालनी, सिटी कस्बाएक बार प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला को अस्पताल ले जा रही थी। रास्ते में ही प्रसव हो गया। उस समय थोड़ा डर लगा, लेकिन प्रशिक्षण काम आया। मां और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। उस दिन लगा कि नौकरी सही मायने में सफल हो गई। बीएड की पढ़ाई पूरी हो गई है। आगे शिक्षक बनने की तैयारी जारी है। -आस्था श्रीवास्तव, पृथ्वीगंज