फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Markets decked up ahead of Janmashtami; demand for Radha-Krishna ornaments.

Pratapgarh News: जन्माष्टमी से पहले सजा बाजार, राधा-कृष्ण के आभूषण की मांग

Tue, 01 Sep 2026 02:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
Markets decked up ahead of Janmashtami; demand for Radha-Krishna ornaments.
कचहरी के बगल राधा-कृष्ण के श्रृंगार की सजी दुकान। संवाद
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बाजार सजकर तैयार हो गए हैं। दुकानों पर कान्हा के शृंगार के लिए आकर्षक पोशाक, मुकुट, बांसुरी, मोरपंख और विभिन्न प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। इसके साथ ही पूजन सामग्री और झांकी सजाने के सामान की भी बिक्री शुरू हो गई है। पर्व नजदीक आने के साथ ही बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है।
विज्ञापन

व्यापारियों ने ग्राहकों की पसंद और बजट को ध्यान में रखते हुए लड्डू गोपाल के शृंगार का सामान अलग-अलग डिजाइन और आकार में सजाया है। आंबेडकर चौराहा, श्रीराम तिराहा, भरत चौक, बाबागंज, मीराभवन और चिलबिला समेत ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में भी दुकानों पर खरीदार पहुंच रहे हैं।
विज्ञापन

व्यापारी ओमजी उमरवैश्य ने बताया कि मथुरा और दिल्ली से राधा-कृष्ण के शृंगार और पूजन सामग्री मंगाई गई है। पीतल के लड्डू गोपाल 500 से 3500 रुपये तक उपलब्ध हैं। राधा-कृष्ण के झूले की कीमत 250 से सात हजार रुपये तक है, जबकि चारपाई 150 से 300 रुपये में मिल रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

दुकानदार संजीव गुप्ता ने बताया कि बाल गोपाल के मुकुट 60 रुपये और बांसुरी 50 से 100 रुपये व मोरपंख 20 रुपये में उपलब्ध हैं। बैजंती माला, कपड़े समेत अन्य शृंगार सामग्री भी छोटी-बड़ी साइज और अलग-अलग डिजाइन में ग्राहकों को पसंद आ रही है।

कचहरी के बगल राधा-कृष्ण के श्रृंगार की सजी दुकान। संवाद

कचहरी के बगल राधा-कृष्ण के श्रृंगार की सजी दुकान। संवाद

कचहरी के बगल राधा-कृष्ण के श्रृंगार की सजी दुकान। संवाद

कचहरी के बगल राधा-कृष्ण के श्रृंगार की सजी दुकान। संवाद

कचहरी के बगल राधा-कृष्ण के श्रृंगार की सजी दुकान। संवाद

कचहरी के बगल राधा-कृष्ण के श्रृंगार की सजी दुकान। संवाद

कचहरी के बगल राधा-कृष्ण के श्रृंगार की सजी दुकान। संवाद

कचहरी के बगल राधा-कृष्ण के श्रृंगार की सजी दुकान। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed