Pratapgarh News: दुर्घटना में घायल सिपाही की मौत, पति का आरोप- इलाज के लिए नहीं मिली छुट्टी

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भाई अमरजीत वर्मा ने बताया कि केसरी उसकी तीन बहनों में सबसे छोटी थी। वह 20 अगस्त को छुट्टी लेकर घर आई थी। रक्षाबंधन तक रुकने का मन था। एसपी दफ्तर से छुट्टी की अर्जी स्वीकार न होने के कारण वह परेशान थी। मजबूरी में उसे ड्यूटी पर लौटना पड़ा। 22 अगस्त को भतीजे अनुज के साथ बाइक से मां बेल्हा देवी धाम स्टेशन जा रही थी।शुकुलपुर के पास सड़क पर कुत्ता आ जाने के कारण बाइक अनियंत्रित हो गई। बुआ और भतीजा दोनों घायल हो गए। दोनों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। बहन को चार टांके लगे थे। मेडिकल कॉलेज में ही सीटी स्कैन हुआ। सिर पर चोट होने की वजह से चिकित्सकों ने आराम करने की भी सलाह दी थी। इसके बाद एसपी दफ्तर में फोन कर स्वास्थ्य की जानकारी दी।छुट्टी की अर्जी के साथ सीटी स्कैन रिपोर्ट भी भेजी, लेकिन छुट्टी देने से इन्कार कर दिया गया। तत्काल ड्यूटी पर लौटने को कहा गया। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अमरजीत उन्हें साथ लेकर बस्ती गए। 28 अगस्त को फिर से तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया।घर की छोटी बहन होने के कारण वह परिवार की लाडली थीं। ड्यूटी की व्यस्तता के कारण वह मायके नहीं आ पाती थीं। इस बार की राखी परिवार के साथ मनाने का मन था।केसरी वर्मा 2018 बैच की आरक्षी थीं और 18 दिसंबर 2025 से लालगंज थाने में तैनात थीं। दो साल पहले उनकी शादी अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के वनबीरपुर निवासी नागेंद्र वर्मा से हुई थी। नागेंद्र 2020 बैच के आरक्षी हैं।बस्ती। नागेंद्र और केसरी बनकटी कस्बे में किराये के मकान में रहते थे। केसरी की मौत की सूचना पर पोस्टमार्टम हाउस में परिजन और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंच गए। पत्नी की मौत से नागेंद्र बदहवास नजर आए और फूट-फूटकर रोते रहे। कहा कि बृहस्पतिवार पत्नी ने छुट्टी मांगी थी। उन्होंने एसपी कार्यालय के दो कर्मचारियों पर इलाज के लिए छुट्टी नहीं देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। संवादमहिला सिपाही की शनिवार तड़के अचानक तबीयत बिगड़ी थी। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के वास्तविक कारण का पता चलेगा।-अनिल सिंह, सीओ रुधौली