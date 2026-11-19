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जिले में 124.3 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। इन वन क्षेत्रों में हिरण, सियार, जंगली बिल्ली, अजगर आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा तेंदुए की भी दस्तक होती रहती है।जनपद में सात झीलें भी हैं। इसमें कालाकांकर रेंज में चौरंग झील 50 हेक्टेयर में फैली हुई है। यहां का पानी स्वच्छ है। पक्षियों का भी कलरव देखा गया है। मिट्टी भी उपयोगी है। सर्दी के मौसम में यहां विदेशी पक्षियों का भी ठौर देखा जाता है। अब जल्द ही इस झील को पहचान मिलेगी।वन विभाग की टीम ने प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ झीलों में इसे शामिल करने के लिए जून माह में प्रस्ताव भेजा था। उत्तर प्रदेश वेटलैंड अथॉरिटी ने प्रथम चरण में प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ 101 झीलों में चौरंग को शामिल किया है। अब जल्द ही इसकी तस्वीर बदली नजर आएगी।झील के घाटों को पक्का बनाने के साथ ही वॉकिंग पाथ बनाया जाएगा। बर्ड जोन की भी तैयारी है। इसके अलावा बर्ड वॉच टॉवर भी तैयार किया जाएगा। सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे। इससे स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी भ्रमण करने आ सकेंगे।कालाकांकर के बकोल, पट्टी के दाउदपुर और सदर के खुइलन झील की भी सूची वन विभाग ने वेटलैंड अथॉरिटी को भेजी है। इन झीलों के आसपास की भौगोलिक संरचना भी दर्शनीय है। ऐसे में अब उम्मीद जगी है कि इन झीलों की तस्वीर भी बदलेगी।-चौरंग झीलों की पहचान दिलाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। जल्द ही इसका प्रस्ताव भेजा गया है।-आशुतोष गुप्ता, डीएफओएक नजर झीलों परकुंडा : सहाबपुर व बेंती झीलरानीगंज : दमदमपट्टी : दाउदपुरकालाकांकर : बकोल, चौरंगसदर : नेवाड़ी, खुइलनसदर : नेवाड़ी, खुइलन