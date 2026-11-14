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Pratapgarh News: फंदे से लटका मिला महिला पंचायत सहायक का शव

Sat, 14 Nov 2026 11:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:52 PM IST
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Body of female panchayat assistant found hanging
नगर कोतवाली क्षेत्र के गोड़े गांव की पंचायत सहायक का शव शनिवार की सुबह करीब 10 बजे घर के अंदर फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की। पिता ने बताया कि कनिष्ठ सहायक परीक्षा की टाइपिंग में फेल की वजह से वह तनाव में थी।
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गोड़े निवासी श्यामलाल की बेटी दुर्गावती (35) पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत थी। पिता ने बताया कि हाल ही में बेटी ने यूपीएसएसएससी की ओर से आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की थी लेकिन टाइपिंग टेस्ट में सफल नहीं हो पाई।
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इसके बाद से वह तनाव में रहने लगी। शनिवार की सुबह पिता श्यामलाल और उसका भाई खेत की तरफ चले गए। घर पर दुर्गावती अकेले थी। कुछ देर बाद उसका भाई घर आया तो बहन को कमरे के अंदर दुपट्टे के फंदे से लटका देखा। परिजनों ने युवती को नीचे उतारकर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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परिजन शव लेकर घर चले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया गया कि मां का दो साल पहले निधन हो चुका है।

वर्जन-
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों से पूछताछ की गई। उन्होंने परीक्षा में सफल न होने पर तनाव में रहने की जानकारी दी है। किसी के खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी गई है।
आशुतोष मिश्रा, सीओ सिटी
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